Двух человек ранил топором: в полиции рассказали о поджигателе "Эпицентра" в Первомайске (видео)

Полиция задержала мужчину, который поджег торговый центр "Эпицентр" в Первомайске на Николаевщине.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Как сообщает ведомство, злоумышленником оказался 37-летний ранее судимый мужчина.

Он пришел в ТЦ с ножом и топором.

В отделе лако-красочных изделий он начал разливать легковоспламеняющиеся жидкости, но за этим занятием его заметил охранник, который попытался остановить злоумышленника из-за чего получил удар топором.

Нападавший после этого поджег помещение и бросился наутек, однако был задержан во дворах другими охранниками и полицейскими.

Во время задержания, ранение получил еще один сотрудник ТЦ.

Сейчас на месте работают пожарные и полиция.

Открыто дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение собственности) и ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство).

Как сообщалось, ранее появлялась информация о том, что злоумышленник пробил голову одному из охранников, а второй получил удар в спину.