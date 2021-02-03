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Находился в бегах полмесяца: под Полтавой задержали злостного рецидивиста (фото)

Находился в бегах полмесяца: под Полтавой задержали злостного рецидивиста (фото)
15:33 Сегодня Телеграф фото: пресс-служба полиции в Полтавской области

В Полтавской области полицейские задержали заключенного, который сбежал из исправительной колонии и находился в бегах две недели.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Беглеца задержали в тот момент, когда он попытался угнать автомобиль Citroen Berlingo из гаража дома, расположенного в селе Малая Перещепина на Полтавщине.

Задержание заключенного Сергея Ковина на Полтавщине

Задержание заключенного Сергея Ковина на Полтавщине

Как уточнил начальник управления уголовного розыска полиции Сергей Махно, за плечами задержанного 49-летнего Сергея Ковина несколько судимостей за кражи. По последней из них он отбывал наказание с 2018 года в исправительном центре Николаевской области в виде лишения свободы на 3,5 года.  На данный момент задержанного проверяют на причастность к другим угонам авто или преступлениям, связанных с его "профилем".

Как сообщал "Телеграф", в среду, 13 января, в Корабельном районе Николаева задержали двоих осужденных – 37-летнего Руслана Шевченко и 32-летний Сергея Бойкова, которые утром этого же дня устроили побег из "Казанковской исправительной колонии №93".

Также ранее на Хмельнитчине правоохранители поймали трех заключенных, сбежавших в субботу, 25 июля, во время этапирования из поезда, ранив конвоиров.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Заключенные, Полтавская область, Фото, Задержания, побеги.
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