Находился в бегах полмесяца: под Полтавой задержали злостного рецидивиста (фото)

В Полтавской области полицейские задержали заключенного, который сбежал из исправительной колонии и находился в бегах две недели.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Беглеца задержали в тот момент, когда он попытался угнать автомобиль Citroen Berlingo из гаража дома, расположенного в селе Малая Перещепина на Полтавщине.

Как уточнил начальник управления уголовного розыска полиции Сергей Махно, за плечами задержанного 49-летнего Сергея Ковина несколько судимостей за кражи. По последней из них он отбывал наказание с 2018 года в исправительном центре Николаевской области в виде лишения свободы на 3,5 года. На данный момент задержанного проверяют на причастность к другим угонам авто или преступлениям, связанных с его "профилем".

Как сообщал "Телеграф", в среду, 13 января, в Корабельном районе Николаева задержали двоих осужденных – 37-летнего Руслана Шевченко и 32-летний Сергея Бойкова, которые утром этого же дня устроили побег из "Казанковской исправительной колонии №93".

Также ранее на Хмельнитчине правоохранители поймали трех заключенных, сбежавших в субботу, 25 июля, во время этапирования из поезда, ранив конвоиров.