Стало известно о судьбе бойца ВСУ, загадочно исчезнувшего на Донбассе (фото)

Украинский военнослужащий, который пропал еще 28 января в районе ООС, внезапно появился на серии видео боевиков ДНР. Бойца заставили "поливать грязью" своих собратьев.

Об этом сообщили в Фейсбуке Оперативного командования "Север".

"Это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ вещи, дискредитирующие Вооруженные силы Украины и нашу страну. Сейчас детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие. Но данный случай еще раз доказывает, что российские оккупанты способны на любые подлые действия, лишь бы навредить имиджу защитников Украины", - написали в Фейсбуке командования "Север".

Стоит напомнить, что 2 февраля в районе города Торецк (Донецкая область) снайпер боевиков тяжело ранил военнослужащего ВСУ, который в итоге погиб. Им оказался моряк Дмитрий Власенко.