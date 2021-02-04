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"Собирался поехать во Францию": нове детали странного исчезновения парня в Киеве

"Собирался поехать во Францию": нове детали странного исчезновения парня в Киеве

"Собирался поехать во Францию": нове детали странного исчезновения парня в Киеве
Обновлено 14:57 Сегодня Телеграф фото: Николай Ярошенко/Facebook

Перед исчезновением Валерию Ярошенко, сыну ветерана АТО Николая Ярошенко, угрожали и он планировал поехать на заработки во Франции.

Об этом рассказал "Фактам" сам Николай Ярошенко.

"Просматривал его страницу в Telegram и обнаружил объявления о приеме на работу во Францию. Позвонил на фирму, и мне говорят, что да, действительно, Валерий Ярошенко сдавал документы на поездку во Францию на три недели. Но по каким-то причинам ему не разрешили пересечь границу", - рассказал он, уточнив, что об этом узнал совершенно случайно.

По его словам, денег у Валеры на обратную дорогу не было, и представители фирмы дали ему сумму, которой хватило на обратный билет в Киев.

"Позже, 21 января, как мне удалось узнать, кто-то по паспорту моего сына пересек пешком украинско-польскую границу. Об этом мне сообщил депутат Верховной Рады Юрий Мисягин. Но ситуация становится еще более запутанной из-за того, что именно в этот день, судя по заявлению, Валера был в Киеве: в Голосеевском райуправлении писал заявление в полицию об угрозах в его адрес", - поделился Ярошенко.

При этом по признанию ветерана АТО, он мало чего знал о жизни сына. Николай лишь случайно узнал, что парень подрабатывал по ночам в каком-то ресторанчике или кафе — делал салаты. 

Как сообщал "Телеграф", ранее в Харькове средь бела дня похитили молодого стоматолога.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Киев, Фото, Исчезновения, Валерий Ярошенко.
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