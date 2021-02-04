Уже третий случай с начала месяца: в Киеве новое смертельное ЧП (видео)

В Киеве на Троещине 4 февраля произошло смертельное происшествие.

В Дарницком районе на проспекте Маяковского, 59 человек упал с высоты и разбился.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram-канале.

"С высоты упал человек. Труп...", – сказано в сообщении.

На месте трагедии работают правоохранители, обстоятельства выясняются.

Стоит отметить, что это уже третий случай падения с высоты в столице за февраль.

Так, 2 февраля на улице Максимовича, 3Г из окна многоэтажки выпала девочка 2007 года рождения. Прибывшие на место происшествия медики, констатировали смерть ребенка.

1 февраля в Шевченковском районе столицы произошел похожий случай - несовершеннолетняя девушка выпрыгнула из окна многоэтажки.

Кроме того, 28 января, в селе Чайки Киево-Святошинского района с 15 этажа многоэтажки выбросился 10-летний мальчик.