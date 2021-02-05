Было темно и шел дождь: в Энергодаре авто сбило троих солдат Нацгвардии (фото, видео)

Вечером в четверг, 4 февраля, в Энергодаре, где недавно произошла авария на ТЭС и город остался без воды и света, произошло ДТП на пешеходном переходе, где сбили трех солдат Нацгвардии.

Об этом сообщает "Vместе".

Всем троим – по 20 лет. У всех троих прибывшие на место ЧП медики диагностировали переломы ног и ушибы. Их госпитализировали.

За рулем авто KIA, которое сбило солдат, находилась 57-летняя женщина. На момент аварии она была трезва.

Женщина призналась, что не заметила парней, что может быть вполне вероятно – вечером шел дождь, и было уже темно.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Запорожьем пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре и скрылся с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия одна из женщин погибла на месте, другая была госпитализирована.