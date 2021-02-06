"Макс, выходи!" Что сейчас происходит под каналом "НАШ" в Киеве (видео)

В Киеве под офисом телеканалов "Наш" и "Интер" проходит акция протеста патриотических организаций.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, каналы продолжают работать, а ситуация под зданиями спокойная.

"Сегодня у телеканалов на улице Жилянской и на улице Дмитриевской собралась группа граждан для проведения акций. Полицейские обеспечивают там публичную безопасность и правопорядок для недопущения любых правонарушений. Сейчас ситуация возле помещений спокойная, блокирование работы телеканалов не происходит", - сказано в сообщении.

В то же время на кадрах, размещенных в Телеграм-канале журналиста канала "Наш" Максима Назарова, видно, что глава организации С14 Евгений Карась, вместе с другими активистами скандировали "Макс, выходи".

"Жень, заходи, у нас тепло", - ответил на призыв Назаров.

Сам канал ведет трансляцию происходящего под зданием студии.

Как сообщалось ранее, телеканал "Наш" связывают с бывшим регионалом Евгением Мураевым. После блокировки каналов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne", он увеличил аудиторию в 3,5 раза всего за один день.