Скачать
Суббота, 06.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Обострение на Донбассе: стало известно о двух новых пострадавших бойцах ВСУ
Обострение на Донбассе: стало известно о двух новых пострадавших бойцах ВСУ
В Китае одобрили для применения вакцину, которая наделала шуму в Украине
В Китае одобрили для применения вакцину, которая наделала шуму в Украине
Под Днепром ночью сошли с рельсов вагоны грузового поезда: ЧП попало на фото
Под Днепром ночью сошли с рельсов вагоны грузового поезда: ЧП попало на фото
В касание с лету: Леднев принес победу "Динамо" над "Шкендией" (видео)
В касание с лету: Леднев принес победу "Динамо" над "Шкендией" (видео)

"Макс, выходи!" Что сейчас происходит под каналом "НАШ" в Киеве (видео)

"Макс, выходи!" Что сейчас происходит под каналом "НАШ" в Киеве (видео)
Обновлено 18:47 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Киеве под офисом телеканалов "Наш" и "Интер" проходит акция протеста патриотических организаций. 

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, каналы продолжают работать, а ситуация под зданиями спокойная. 

"Сегодня у телеканалов на улице Жилянской и на улице Дмитриевской собралась группа граждан для проведения акций. Полицейские обеспечивают там публичную безопасность и правопорядок для недопущения любых правонарушений. Сейчас ситуация возле помещений спокойная, блокирование работы телеканалов не происходит", - сказано в сообщении.  

В то же время на кадрах, размещенных в Телеграм-канале журналиста канала "Наш" Максима Назарова, видно, что глава организации С14 Евгений Карась, вместе с другими активистами скандировали "Макс, выходи". 

"Жень, заходи, у нас тепло", - ответил на призыв Назаров. 

Сам канал ведет трансляцию происходящего под зданием студии. 

Как сообщалось ранее, телеканал "Наш" связывают с бывшим регионалом Евгением Мураевым. После блокировки каналов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne", он увеличил аудиторию в 3,5 раза всего за один день.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 1,030

Все по теме:

Киев, Евгений Карась, Нацполиция, С14, НАШ, Максим Назаров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На рынке у метро "Академгородок" в Киеве ночью сгорело семь павильонов: эксклюзивные фото
02 Острая нехватка воды в Крыму: на полуострове готовятся к введению чрезвычайной ситуации
03 Вандалы, облившие краской памятник Бандере, попали на видео
04 "Вместе быть уже нет смысла": Бадоева рассказала об отношениях с бывшим мужем Аланом Бадоевым
05 У гражданской жены Тараса Козака нашли квартиру в Москве за $13 млн - расследование
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На большом пожаре в Подмосковье погибло двое детей: фото и видео с места
На большом пожаре в Подмосковье погибло двое детей: фото и видео с места
В Украине анонсировали новые санкции: в список попадут депутаты Рады
В Украине анонсировали новые санкции: в список попадут депутаты Рады
Павел Дуров встретился с принцем Дубая: фото и подробности
Павел Дуров встретился с принцем Дубая: фото и подробности
Звезда сериала &quot;Кухня&quot; вышла замуж: первые свадебные фото и видео
Звезда сериала "Кухня" вышла замуж: первые свадебные фото и видео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь