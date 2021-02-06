"Офигенно красиво": в Одессе нашли свой Стоунхендж (видео)

На одном из известных пляжей в Приморском районе Одессы нашли странные сооружения, которые сравнили со знаменитым британским Стоунхенджем.
Видео опубликовал один из местных каналов в Телеграм 6 февраля.
На ролике можно увидеть затейливые каменные конструкции, размещенные по всему пляжу. Конечно, до оригинального Стоунхенджа им далеко, но определенная схожесть все же имеется.
В комментариях утверждают, что это можно увидеть на пляже Собачий в Приморском районе.
Стоит заметить, что в комментариях с одной стороны как подтверждают красоту такой инсталляции, но с другой все же уверены, что в скором времени вандалы обязательно все разнесут.
Кроме того, есть мнение, что после сильного шторма камни разлетятся по пляжу, и будут мешать свободно купаться.
Как сообщал "Телеграф", ранее одесситы становились очевидцами и ряда других впечатляющих зрелищ, - в частности, как из-за низкой температуры над Одессой возникали световые столпы.
Также в Одессе иногда можно увидеть и "дымящееся" море.