"Офигенно красиво": в Одессе нашли свой Стоунхендж (видео)

На одном из известных пляжей в Приморском районе Одессы нашли странные сооружения, которые сравнили со знаменитым британским Стоунхенджем.

Видео опубликовал один из местных каналов в Телеграм 6 февраля.

На ролике можно увидеть затейливые каменные конструкции, размещенные по всему пляжу. Конечно, до оригинального Стоунхенджа им далеко, но определенная схожесть все же имеется.

В комментариях утверждают, что это можно увидеть на пляже Собачий в Приморском районе.

Стоит заметить, что в комментариях с одной стороны как подтверждают красоту такой инсталляции, но с другой все же уверены, что в скором времени вандалы обязательно все разнесут.

Кроме того, есть мнение, что после сильного шторма камни разлетятся по пляжу, и будут мешать свободно купаться.

Как сообщал "Телеграф", ранее одесситы становились очевидцами и ряда других впечатляющих зрелищ, - в частности, как из-за низкой температуры над Одессой возникали световые столпы.

Также в Одессе иногда можно увидеть и "дымящееся" море.