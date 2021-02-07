В Киеве снова сожгли авто известного журналиста

В ночь на воскресенье, 7 февраля, главному редактору телеканала ТВi Владимиру Егорову снова подожгли автомобиль.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Примерно в 01.00 был подожжен мой автомобиль Citroen C5 Aircross. Автомобиль 2019 года выпуска, приобретался у официального дилера (там и обслуживался) с пробегом 46 тысяч км, топливо – дизель", - написал он.

По словам журналиста, авто находилось на охраняемой стоянке в Киеве, на Проспекте Правды. О ЧП он узнал, когда машина уже горела и приехали пожарные и сотрудники полиции.

Никто не пострадал, кроме гаражей и моего автомобиля, который уничтожен полностью. У меня нет сомнения, что это поджог, - добавил Егоров.

Он также рассказал, что это уже второй случай поджога за последние пару лет.

"Ранее был сожжен мой автомобиль Citroen C4 Picasso. Результатов того расследования нет, так как камер в том районе не было, машину сожгли ранним утром и свидетелей тоже не было", - поделился журналист.

Как сообщал "телеграф", ранее появились фото подозреваемых в поджоге автомобиля журналистов "Схем".