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Поджог автомобиля журналистов "Схем": в полиции показали, как выглядят подозреваемые

Поджог автомобиля журналистов "Схем": в полиции показали, как выглядят подозреваемые
Обновлено 22:20 Сегодня Телеграф
Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов обнародовал фотографии мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы".

"Ищем двух "джентльменов" за организацию поджога машины программы "Схемы" Радио Свободы. Это в дополнение к ранее арестованному Броварским судом. На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест", - написал Небытов в Facebook.

Имена разыскиваемых лиц – Проценко Юрий Владимирович и Ободовский Дмитрий Валерьевич.

По словам руководителя полиции Киевской области, они действовали в составе организованной преступной группы. Небытов также намекнул, что эти люди участвовали в акциях, которые активно освещались в СМИ.

"Журналистам не будет сложно установить, к каким группам принадлежали эти мужчины, в каких акциях они участвовали, и какие "СМИ" очень активно освещали их деятельность. Устанавливаем заказчиков. И это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом, путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей", - добавил он.

В комментариях под публикацией Небытов пояснил, что разыскиваемым лицам избирают меру пресечения, даже если они в настоящее время не задержаны.

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В пятницу, 28 августа, Броварской горрайонный суд избрал подозреваемому в причастности к поджогу автомобиля программы журналистских расследований "Схемы" меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 грн.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах Киевской области подожгли автомобиль программы "Схемы".

Инцидент произошел возле дома водителя.

По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля - "Короли дорог", о первых лицах государства, нарушающих ПДД.

Пресс-секретарь президента предположила, что очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, относительно которых были сняты расследования.

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Поджог, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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