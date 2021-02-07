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Воскресенье, 07.02.2021
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Украинцам подсказали, как бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу

Украинцам подсказали, как бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу
23:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Харьковский областной центр службы крови начал проводить бесплатное тестирование донорской крови на антитела к коронавирусу.

Об этом сообщается на странице ХОЦСК в Фейсбук. 

Отмечается, что анализ крови представляет собой автоматизированное двухэтапный иммуноанализ, что позволяет качественно определить наличие антител класса (IgG) к SARS-CoV-2 в крови и плазме человека.

Бесплатное тестирование доноров будут проводить до конца года. 

Как сообщалось ранее, 7 февраля в Украине обнаружили 3 370 новых случаев коронавируса, что на 940 больных меньше, чем сутки ранее.

Несмотря на видимое снижение числа новых случаев, в Украине продлят карантин до 30 апреля. При этом общие условия будут мягче, чем на сегодняшний день. Помимо того, Минздрав не будет останавливать работу транспорта, даже в случае новых вспышек болезни.

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Доноры, Коронавирус, Covid-19.
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