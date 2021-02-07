В полтора раза меньше заболевших и умерших: статистика по коронавирусу в Украине 7 февраля

По данным на утро воскресенья, 7 февраля, в Украине обнаружили 3 370 новых случаев коронавируса, что на 940 больных меньше, чем сутки ранее.

Об этом можно судить из данных, которые обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197). Причем за последние 24 часа заболели 188 детей и 96 медработников.

Также за минувшие сутки

Госпитализировали - 1869 человек;

Умерли - 81;

Выздоровели - 2297 человек;

Количество тестирований за сутки - 19 500 (в том числе методом ПЦР - 15690, методом ИФА - 3810).

За все время пандемии в Украине

Заболели - 1244849 человек;

Выздоровели - 1073046 человек;

Умерли - 23 597;

Количество ПЦР-тестов - 6391722.

Как сообщал "Телеграф", ранее британские ученые выяснили еще один фактор, который может приводить к мутациям коронавируса.