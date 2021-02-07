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Воскресенье, 07.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В полтора раза меньше заболевших и умерших: статистика по коронавирусу в Украине 7 февраля
В полтора раза меньше заболевших и умерших: статистика по коронавирусу в Украине 7 февраля

В полтора раза меньше заболевших и умерших: статистика по коронавирусу в Украине 7 февраля

В полтора раза меньше заболевших и умерших: статистика по коронавирусу в Украине 7 февраля
Обновлено 08:34 Сегодня Телеграф

По данным на утро воскресенья, 7 февраля, в Украине обнаружили 3 370 новых случаев коронавируса, что на 940 больных меньше, чем сутки ранее.

Об этом можно судить из данных, которые обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в Киеве (197). Причем за  последние 24 часа заболели 188 детей и 96 медработников.

Также за минувшие сутки

Госпитализировали - 1869 человек;
Умерли - 81;
Выздоровели - 2297 человек;
Количество тестирований за сутки - 19 500 (в том числе методом ПЦР - 15690, методом ИФА - 3810).

За все время пандемии в Украине

Заболели - 1244849 человек;
Выздоровели - 1073046 человек;
Умерли - 23 597;
Количество ПЦР-тестов - 6391722.

Как сообщал "Телеграф", ранее британские ученые выяснили еще один фактор, который может приводить к мутациям коронавируса.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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