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Пятница, 05.02.2021
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Более мягкие условия и без закрытия общественного транспорта: Степанов озвучил нюансы адаптивного карантина

Более мягкие условия и без закрытия общественного транспорта: Степанов озвучил нюансы адаптивного карантина
Обновлено 17:41 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Карантин в Украине будет продлен до 30 апреля, однако общие условия будут более мягкими, чем в настоящее время. 

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время встречи с членами Европейской бизнес-ассоциации, передает Укринформ.  

"Карантин планируем продолжать до 30 апреля, также будут общие условия, которые будут мягче, чем на сегодняшний день. Мы смягчаем их исходя из сегодняшней ситуации", - заявил он. 

При этом, Степанов не исключил, что карантин будет ужесточен для отдельных регионов, в случае если там будет наблюдаться стремительный рост числа заболевших COVID-19. 

По его словам, на сегодняшний день критериям для введения "красного" уровня эпидемической опасности не соответствует ни один из регионов. 

Помимо того, Степанов подчеркнул, что ужесточение карантина не предусматривает остановку общественного транспорта. 

"Общественный транспорт мы закрывать не будем", - сказал министр. 

Степанов также заявил, что в Украине уже были зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. 

"Количество зафиксированных случаев повторного заболевания - это больше 600. Из тех, что мы официально зарегистрировали. В среднем от 3 до 6 месяцев после первой болезни второе заболевание", - сказал он. 

 Как сообщалось ранее, в Германии подтвердили, что Украина получит первые вакцины от коронавируса в феврале 2021 года.

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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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