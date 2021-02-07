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Ушел из жизни бывший глава Черкасской ОГА

Ушел из жизни бывший глава Черкасской ОГА
Обновлено 15:24 Сегодня Телеграф Фото: Моя Київщина

На 68 году жизни умер ректор Белоцерковского аграрного университета, бывший народный депутат Украины и бывший глава Черкасской областной государственной администрации Анатолий Даниленко. 

О смерти Даниленко сообщили на сайте Киевского облсовета

"Сегодня перестало биться сердце великого государственника, ученого, ярого патриота Украины, депутата Киевского областного совета VII созыва Анатолия Степановича Даниленко", - сказано в сообщении. 

Даниленко избирался в народным депутатом в Верховную Раду второго созыва (1994 - 98 годов). Возглавлял парламентский комитет по вопросам агропромышленного комплекса, земельных ресурсов и социального развития села.

С 1998 по 1999 был главой Черкасской ОГА. 

С 1999 по 2005 был главой Государственного комитета Украины по земельным ресурсам. 

В 2008 году занял пост ректора в Белоцерковском аграрном университете. 

Как сообщалось ранее, в Москве умерла бывшая возлюбленная Владимира Высоцкого Татьяна Иваненко.

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Смерть, Анатолий Даниленко.
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