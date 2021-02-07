Ушел из жизни бывший глава Черкасской ОГА

На 68 году жизни умер ректор Белоцерковского аграрного университета, бывший народный депутат Украины и бывший глава Черкасской областной государственной администрации Анатолий Даниленко.

О смерти Даниленко сообщили на сайте Киевского облсовета.

"Сегодня перестало биться сердце великого государственника, ученого, ярого патриота Украины, депутата Киевского областного совета VII созыва Анатолия Степановича Даниленко", - сказано в сообщении.

Даниленко избирался в народным депутатом в Верховную Раду второго созыва (1994 - 98 годов). Возглавлял парламентский комитет по вопросам агропромышленного комплекса, земельных ресурсов и социального развития села.

С 1998 по 1999 был главой Черкасской ОГА.

С 1999 по 2005 был главой Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

В 2008 году занял пост ректора в Белоцерковском аграрном университете.

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