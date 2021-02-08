В Украине - громкий скандал с копами: полицейских отстранили от службы по подозрению в пытках

Сотрудники Городищенского отдела полиции №2 Черкасского РУП ГУНП отстранены от исполнения служебных обязанностей по подозрению в истязании мужчины.

Об этом сообщили ГУНП Черкасской области.

6 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Городищенскую местную больницу за медицинской помощью с телесными повреждениями обратился мужчина, 1992 года рождения, и сообщил об избиении. По его словам, к избиению причастны сотрудники полиции.

По предварительным данным, мужчину доставляли в отдел полиции, чтобы проверить его причастность к краже и мошенничеству. Впоследствии он заявил, что его избили сотрудники полиции.

Сейчас Территориальным управлением ГБР сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного по статье (Пытки). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В то же время начальник ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и полицейских, подозреваемых в совершении преступления. продолжается расследование

Стоит напомнить, что ранее в Киеве полицейские задержали людей, которые открыли стрельбу из автоматического оружия, а затем скрылись в неизвестном направлении.