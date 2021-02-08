Назревает громкий скандал: аккаунт МИД РФ в Крыму получил статус "официального" в Twitter

Twitter официально признал аккаунт "представительства МИД РФ в Крыму", несмотря на то, что Россия аннексировала полуостров.

Об этом свидетельствует голубая галочка на странице "ведомства" в Twitter, которая появилась в воскресенье, 7 февраля.

Напомним, такая отметка ставится только на официальных и верифицированных страницах в Twitter.

"Этот аккаунт был проверен, так как он занимает важную позицию в категории правительственных, новостных, развлекательных и других специализированных учетных записей", - говорится в комментарии к отметке.

Сам аккаунт "МИД РФ в Крыму" появился в соцсети в марте 2015 года.

Как сообщал "Телеграф", ранее "Укрзализныця" попала в скандал с картой "российского" Крыма, на которой аннексированный Крым оказался на территории Южного Федерального округа в России.

Ранее адвокат президента США Руди Джулиани опубликовал видео о коррупции, которое проиллюстрировано картой Украины без аннексированного РФ Крыма.