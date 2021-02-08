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Из-за мощных снегопадов в шести областях Украины ограничат движения грузовиков (карта)

Из-за мощных снегопадов в шести областях Украины ограничат движения грузовиков (карта)
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф

В связи с ухудшением погодных условий в Украине с 15.00 понедельника, 8 февраля, ввели ограничение на движение крупногабаритного транспорта по трассам в нескольких областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В Киевской области - М-01 "Киев-Чернигов", М-03 "Киев-Харьков", М-05 "Киев-Одесса", М-06 "Киев-Чоп", М-07 "Киев-Ковель", Н-01 "Киев-Знаменка", Н-08 "Борисполь-Мариуполь".

В Полтавской области - М-03 "Киев-Харьков", Н-08 "Борисполь-Мариуполь".

В Ровенской области - М-06 "Киев-Чоп".

В Житомирской области - М-06 "Киев-Чоп", М-07 "Киев-Ковель"

В Черкасской области - М-05 "Киев-Одесса", Н-01 "Киев-Знаменка", Н-08 "Борисполь-Мариуполь".

В Черниговской области - М-01 "Киев-Чернигов", Н-07 "Киев-Сумы".

"Ограничено движение всех транспортных средств на автодороге Н-17 Маюничи-Торчин между пгт Торчин и с. Шклинь, а также тяжеловесных транспортных средств на некоторых дорогах общего пользования в пределах Волынской области", - уточнили в ведомстве.

При этом аэропорты и железнодорожный транспорт работают в обычном режиме.

Как сообщал "Телеграф", с утра в понедельник, 8 февраля, на дорогах Киева утром наблюдаются значительные пробки и затруднения движения из-за сложных погодных условий.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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