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Окровавленное тело лежало в кухне: в Днепре в чужой квартире зарезали женщину (фото)

Окровавленное тело лежало в кухне: в Днепре в чужой квартире зарезали женщину (фото)
07:56 Сегодня Телеграф Фото: dnepr.express

Вечером 8 февраля в Днепре в одном из многоэтажных домов на ул. Князя Владимира Великого произошло убийство. Жертвой преступления стала 27-летняя женщина, которая не проживала в квартире, где произошла трагедия.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

20-летняя хозяйка квартиры на некоторое время отлучилась из квартиры. Когда она вернулась домой, дверь была открыта.

Убийство в Днепре 8.02.2021

На полу в кухне хозяйка квартиры обнаружила окровавленное тело малознакомой женщины. По предварительным данным, ее зарезали кухонным ножом, который убийца оставил лежать рядом с трупом.

Прибывшим на место трагедии медикам и полицейским оставалось только констатировать смерть днепрянки.

Как сообщал "Телеграф", ранее во Львове сын до смерти избил свою старенькую маму. А в Одессе посреди улицы убили мужчину. Прохожие нашли его тело с пробитыми легкими и перерезанным горлом.

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Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
Просмотры: 341

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Днепр, Убийства.
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