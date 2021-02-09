Окровавленное тело лежало в кухне: в Днепре в чужой квартире зарезали женщину (фото)

Вечером 8 февраля в Днепре в одном из многоэтажных домов на ул. Князя Владимира Великого произошло убийство. Жертвой преступления стала 27-летняя женщина, которая не проживала в квартире, где произошла трагедия.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

20-летняя хозяйка квартиры на некоторое время отлучилась из квартиры. Когда она вернулась домой, дверь была открыта.

На полу в кухне хозяйка квартиры обнаружила окровавленное тело малознакомой женщины. По предварительным данным, ее зарезали кухонным ножом, который убийца оставил лежать рядом с трупом.

Прибывшим на место трагедии медикам и полицейским оставалось только констатировать смерть днепрянки.

Как сообщал "Телеграф", ранее во Львове сын до смерти избил свою старенькую маму. А в Одессе посреди улицы убили мужчину. Прохожие нашли его тело с пробитыми легкими и перерезанным горлом.