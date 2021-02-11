В Киеве "сноубордист" устроил экстремальную поездку на автобусе (видео)

В среду 10 февраля в Киеве изобретательный парень на сноуборде решил проблему поездок на работу, не толкаясь в общественном транспорте. Так, он прокатился по улице зацепившись за троллейбус.

Об этом сообщили в Фейсбуке Киева оперативного.

Там также поделились видео поездки киевлянина.

"Не рекомендуем повторять подобное. Как минимум, можно получить по горбу от водителя", - так прокомментировали поездку парня в Фейсбуке Киева оперативного.

Видео "покатушек" киевлянина на сноуборде, по улицам города:

Стоит напомнить, что ранее, 8 февраля во Львове произошло ЧП: загорелся трамвай, и люди пытались потушить его весьма неординарным способом - забросать снежками.