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Не мог заблудиться: всплыли странные подробности о погибшем во время прорыва авто на блокпосту ВСУ

Не мог заблудиться: всплыли странные подробности о погибшем во время прорыва авто на блокпосту ВСУ
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф

Все, кто знал погибшего 70-летнего Ивана Дмитриевича (так звали мужчину) во время прорыва на блокпосте ВСУ на Донбассе, не верят, что он мог заблудиться, поскольку "знал район как свои пять пальцев" и считают ложью обвинения в сепаратизме на его счет.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Пенсионер подрабатывал частным извозом, в том числе и военных ВСУ, и жил в Волновахе. Там у него остались жена, сын с дочерью и внуки. Он много лет работал в районной госадминистрации водителем, там же, но в отделе образования, ранее работала и его супруга. После выхода на пенсию мужчина стал подрабатывать, таксовал. Поэтому он хорошо знал район и вряд ли мог потеряться или заблудиться.

Напомним, изначально и водитель и пассажир получили ранения.Позже водительскончался.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что помимо таксиста в автомобиле, по которому открыл огонь часовой на блокпосту в районе зоны разведения "Богдановка-Петровское", находился и военнослужащий, который прибыл в распоряжение 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Донбасс, ВСУ, прорыв блокпоста.
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