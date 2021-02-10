Школы и детсады в Киеве закрывают из-за непогоды

В четверг и пятницу, 11 и 12 февраля в Киеве закроют детсады и школы из-за постоянных снегопадов в столице.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Мы приняли оперативное решение, что позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег", - говорится в сообщении, где уточняется, что в Киеве насчитывается около 500 тысяч педагогов, школьников и детсадовцев.

При этом это не значит, что учебный процесс будет приостановлен. Все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

Также в КГГА обратились с просьбой к работодателям отнестись с пониманием к этой вынужденной мере и засчитать родителям вынужденное отсутствие на рабочем месте, если такое произойдет, как удаленную работу.

Как сообщал "Телеграф", с утра в понедельник, 8 февраля, на дорогах Киева утром наблюдаются значительные пробки и затруднения движения из-за сложных погодных условий.