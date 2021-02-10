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В Харькове назвали возможную причину смерти 15-летнего парня

В Харькове назвали возможную причину смерти 15-летнего парня
20:30 Сегодня Телеграф

Харьковские Telegram-каналы сообщают, что у 15-летнего Антона Логвинова, которого несколько дней искали волонтеры и полицейские, а позже нашли мертвым под мостом, пробит затылок, предполагают убийство.

В частности, об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654", где публикуют фото пробитого затылка парня.

"Видимо, мальчика убили. У него был пробит затылок. Нужно найти мерзавца, который это сделал", - говорится в сообщении.

При этом в полиции истинных причин ЧП пока не называют. В то же время там просят водителей предоставить видео с регистраторов, которые могли проезжать в районе, где обнаружили тело парня.

"Главное управление Национальной полиции в Харьковской области обращается с просьбой к водителям, 8 февраля 2021 с 17:00 до 24:00 передвигались по маршруту от станции метро "23 Августа" в сторону жилого массива Алексеевка, через мост по улице Ахсарова и в обратном направлении, предоставить записи с камер-видеорегистраторов", - обратились с просьбой в ведомстве.

Кроме того, в Telegram-каналах предполагают, что версия о возможном убийстве мальчика может и не подтвердиться.

"Официальной информации нет, возможно, он упал и ударился затылком об острый предмет. Ждем экспертизу", - констатируют авторы.

Напомним, что о пропаже 15-летнего Антона Логвинова сообщили 8 февраля. Больше суток мальчика искали волонтеры и полиция. К правоохранителям также подключились курсанты.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео с места, где обнаружили тело Антона Логвинова.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Харьков, Подростки, Смерти, Антон Логвинов.
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