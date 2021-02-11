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На Харьковщине автомобиль слетел в кювет и перевернулся, погибла женщина (фото)

На Харьковщине автомобиль слетел в кювет и перевернулся, погибла женщина (фото)
Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

10 февраля на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи города Изюма Харьковской области автомобиль слетел с дороги в кювет и перевернулся. 

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Сообщается, что 47-летний водитель автомобиля марки "Nissan Primastar", житель города Константиновка Донецкой области не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел с трассы.

Водитель автомобиля и три пассажира – 18-летний парень, 56 и 64-летние женщины, с травмами различной степени тяжести были доставлены в местную больницу. 56-летняя жительница города Дружковка Донецкой области от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

ДТП в Харьковской области 10 февраля

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

По данной аварии ведется расследование по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, как сообщалось, 10 февраля в Одессе пьяный водитель на евробляхе въехал в две машины. 

А 8 февраля, на трассе "Киев-Чоп" столкнулись маршрутка и снегоуборочная техника, в результате чего пострадали трое человек.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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ДТП, Харьковская область, Авария, Автопроисшествие.
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