Тонны эпидемически опасных отходов: в двух областях Украины нашли нелегальные свалки (фото, видео)

Представители предприятия-лицензиата из Киевской области свозили в непредусмотренные для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов складские помещения на территории Киевской и Николаевской областей органические отходы и отработанный медицинский инструментарий.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в четверг.

"Во время осмотра правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, органические медицинские отходы, предметы с остатками биологических жидкостей, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19", - рассказали в полиции.

Правоохранители установили: предприятие, не выполняя взятых обязательств, свозило остатки в складские помещения, не предусмотренные для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов, расположенных на территории Николаевской и Киевской областей.

Обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие, правоохранители провели в четверг, 11 февраля.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия для обеспечения безопасности граждан. Кроме того, о факте обнаружения опасных отходов будут проинформированы представители органов местной власти для решения вопроса по организации надлежащей утилизации обнаруженных отходов.

Следователи полиции Киевщины начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Устанавливается круг лиц, причастных к этому правонарушению.

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