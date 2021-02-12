"Какой еще Московский?" В Киеве требуют ликвидировать Окружной суд за переименование проспекта Бандеры (фото, видео)

В пятницу, 12 февраля, националисты собрались под зданием окружного административного суда города Киева с требованием его ликвидации. Причиной стало решение ОАСК переименование улицы Суворова в улицу Михаила Омеляновича-Павленко, а также проспекта Московского в проспект Степана Бандеры.

В акции приняли участие активисты партий "Национальный корпус" и "Свобода".

"Под Окружным админсудом Киева проходит акция протеста с требованием ликвидации этого суда за принятие "антигосударственных решений" Националисты возмущены отменой решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры" – сообщает telegram-канал "PavlovskyNews".

Отметим, согласно украинскому законодательству, решение суда по отмене переименовании улиц может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного решения, то есть с 28 января 2021 года.

Напомним, в 2019 году Окружной административный суд Киева уже один раз отменял решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.