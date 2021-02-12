Скачать
Пятница, 12.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Штормы, ограничения на дорогах и почти метровые снежные завалы: что сейчас творится с погодой в Украине
Штормы, ограничения на дорогах и почти метровые снежные завалы: что сейчас творится с погодой в Украине
Порошенко теряет образ "суперпатриота": как запрет каналов Медведчука ударил по пятому президенту Украины
Порошенко теряет образ "суперпатриота": как запрет каналов Медведчука ударил по пятому президенту Украины
Лукашенко насмешил сеть критикой владельцев смартфонов: видео
Лукашенко насмешил сеть критикой владельцев смартфонов: видео
Взрывы на военных складах в Сватово: спустя 5 лет назвали первых подозреваемых (видео)
Взрывы на военных складах в Сватово: спустя 5 лет назвали первых подозреваемых (видео)

"Какой еще Московский?" В Киеве требуют ликвидировать Окружной суд за переименование проспекта Бандеры (фото, видео)

"Какой еще Московский?" В Киеве требуют ликвидировать Окружной суд за переименование проспекта Бандеры (фото, видео)
Обновлено 12:50 Сегодня Телеграф

В пятницу, 12 февраля, националисты собрались под зданием окружного административного суда города Киева с требованием его ликвидации. Причиной стало решение ОАСК  переименование улицы Суворова в улицу Михаила Омеляновича-Павленко, а также проспекта Московского в проспект Степана Бандеры.

В акции приняли участие активисты партий "Национальный корпус" и "Свобода".

"Под Окружным админсудом Киева проходит акция протеста с требованием ликвидации этого суда за принятие "антигосударственных решений" Националисты возмущены отменой решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры" – сообщает telegram-канал "PavlovskyNews".

Отметим, согласно украинскому законодательству, решение суда по отмене переименовании улиц может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного решения, то есть с 28 января 2021 года.

Напомним, в 2019 году Окружной административный суд Киева уже один раз отменял решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 337

Все по теме:

Киев, Степан Бандера, Переименование улиц, ОАСК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский маньяк сбежал из тюрьмы: через три дня его нашли в другой стране (фото)
02 В Одессе мужчину переехали авто и маршрутка: шансов выжить не было
03 США в ОБСЕ серьезно осадили Россию из-за Крыма и Донбасса: "Не признаём и никогда не признаем"
04 В Одессе на межкомнатной двери повесился мальчик: подробности трагедии
05 На юге России прогремел взрыв: обрушились здания, под завалами ищут человека (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Какой еще Московский?&quot; В Киеве требуют ликвидировать Окружной суд за переименование проспекта Бандеры (фото, видео)
"Какой еще Московский?" В Киеве требуют ликвидировать Окружной суд за переименование проспекта Бандеры (фото, видео)
Впервые в Украине народному депутату предъявлено обвинение в &quot;кнопкодавстве&quot;
Впервые в Украине народному депутату предъявлено обвинение в "кнопкодавстве"
Принесет из южных стран: в Украине может появиться малярия
Принесет из южных стран: в Украине может появиться малярия
Появилось видео момента столкновения 133 машин в США с разных ракурсов
Появилось видео момента столкновения 133 машин в США с разных ракурсов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь