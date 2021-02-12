Российскую танцовщицу проучили за посещение оккупированного Крыма (видео)

В аэропорту "Борисполь" завернули российскую танцовщицу и хореографа 1967 года рождения, которая в 2018 году незаконно посетила Крым.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Пограничники обратили внимание на иностранку, поскольку в отношении нее была предварительная информация от других правоохранительных органов относительно возможной незаконной поездки в Крым", - сказано в сообщении.

Изначально женщина заявляла, что ее предыдущая поездка состоялась в 2014 году и срок запрета на въезду в Украину истек в 2017 году.

Однако позже пограничники выяснили, что женщина летом 2018 года прилетела в Севастополь на самолете из Москви и принимала там участие в гала-концерте.

В связи с этим танцовщице продлили запрет на въезд в Украину еще на три года.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму учительница рассказала правду о своей зарплате и потеряла работу и попала под наблюдение силовиков.