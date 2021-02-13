Здесь жизни нет: прифронтовые районы Донецка попали на видео с высоты

Временно оккупированный Донецк, в частности, его прифронтовые районы, с высоты птичьего полета выглядят удручающе.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, с высоты птичьего полета дома, расположенные в прифронтовых районах Донецка, выглядят серо и безжизненно. Кажется, будто в них никто не живет. В то же время, глядя на них, в сердце возникает чувство щемящей тоски. Тянет прогуляться по этим улочкам, вернувшись в прошлое на 6 лет и забыть об оккупации как о страшном сне.

Как сообщал "Телеграф", ранее журналисты проехались по оккупированном Донецке и другим неподконтрольным Украине городам и показали, как там живут люди.

Также сообщалось, что в оккупированной Горловке квартиры продают не дороже трех тысяч долларов. При том, речь идет не только об однокомнатных квартирах.