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Пассажиров спасло чудо: в Одессе обрушился лифт

Пассажиров спасло чудо: в Одессе обрушился лифт
Обновлено 22:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В жилом комплексе Радужный в Одессе обрушился лифт. В кабинке в это время находилось два человека. 

Об этом сообщает Телеграм-канал "Ху**ая Одесса".

"В Радужном, 6 во второй парадной рухнул лифт. Вытащили девушку и мужчину, сработали уловители, которые не дали лифту разбиться", - говорится в сообщении. 

В Одессе рухнул лифт

Что послужило причиной аварии и в каком состоянии находятся выжившие люди, в сообщении не указано. 

Как сообщалось ранее, во Львове по улице Садовой, 2-а произошел обвал крыши одноэтажного здания. В здании в это время находился охранник. Он погиб на месте. 

А в Киеве в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажке. При этом пожарные почти час не могли подъехать к зданию из-за того, что все подъезды к дому были запаркованы автомобилями. 

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Одесса, Лифт, ЧП.
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