Пассажиров спасло чудо: в Одессе обрушился лифт

В жилом комплексе Радужный в Одессе обрушился лифт. В кабинке в это время находилось два человека.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Ху**ая Одесса".

"В Радужном, 6 во второй парадной рухнул лифт. Вытащили девушку и мужчину, сработали уловители, которые не дали лифту разбиться", - говорится в сообщении.

Что послужило причиной аварии и в каком состоянии находятся выжившие люди, в сообщении не указано.

Как сообщалось ранее, во Львове по улице Садовой, 2-а произошел обвал крыши одноэтажного здания. В здании в это время находился охранник. Он погиб на месте.

А в Киеве в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажке. При этом пожарные почти час не могли подъехать к зданию из-за того, что все подъезды к дому были запаркованы автомобилями.