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Киевские автолюбители выстроили из машин огромную "валентинку" (фото, видео)

Киевские автолюбители выстроили из машин огромную "валентинку" (фото, видео)
Обновлено 21:04 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Автолюбители из Киева ко Дню святого Валентина устроили масштабную акцию на парковке одного из ТРЦ на Оболони. 

Фотографии и видео с акции выложены в Инстаграм Sunray Production. 

"Всех с Днём Святого Валентина! Любите, будьте любимы и всегда такими же креативными, активными и командными", - говорится в подписи к фотографиям. 

Как видно на кадрах, автолюбители создали огромную "валентинку" из 110 автомобилей.

Валентинка в Киеве

Валентинка в Киеве

 Валентинка в Киеве

Как сообщалось ранее, в Киеве пара влюбленных харьковчан решили проверить свои отношения на стойкость необычным способом. Они сковали себе руки цепью и намерены прожить так несколько месяцев.  

Добавим, что за годы независимости Украины количество браков в стране практически постоянно сокращается, и 2020 год не стал исключением.

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Киев, День Святого Валентина.
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