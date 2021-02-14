Киевские автолюбители выстроили из машин огромную "валентинку" (фото, видео)

Автолюбители из Киева ко Дню святого Валентина устроили масштабную акцию на парковке одного из ТРЦ на Оболони.

Фотографии и видео с акции выложены в Инстаграм Sunray Production.

"Всех с Днём Святого Валентина! Любите, будьте любимы и всегда такими же креативными, активными и командными", - говорится в подписи к фотографиям.

Как видно на кадрах, автолюбители создали огромную "валентинку" из 110 автомобилей.

Как сообщалось ранее, в Киеве пара влюбленных харьковчан решили проверить свои отношения на стойкость необычным способом. Они сковали себе руки цепью и намерены прожить так несколько месяцев.

Добавим, что за годы независимости Украины количество браков в стране практически постоянно сокращается, и 2020 год не стал исключением.