Обнародованы фотографии с места взрыва на Донбассе, где 14 февраля погибли украинские военные (фото)

В воскресенье, 14 февраля, на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих. Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Новолуганское, что в Донецкой области.
Тем временем в ГБР показали фото с места происшествия.
В сообщении, размещенном в Фейсбук ведомства указывается, что происшествие произошло около 10:00 во время перемещения с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях.
"Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения)", - говорится в сообщении.
В ГБР также сообщили, что руководство ведомства держит расследование под личным контролем.
Как сообщалось ранее, в ОПУ назвали имена погибших 14 февраля бойцов.