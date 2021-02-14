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Обнародованы фотографии с места взрыва на Донбассе, где 14 февраля погибли украинские военные (фото)

Обнародованы фотографии с места взрыва на Донбассе, где 14 февраля погибли украинские военные (фото)
Обновлено 22:13 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В воскресенье, 14 февраля, на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих. Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Новолуганское, что в Донецкой области. 

Тем временем в ГБР показали фото с места происшествия. 

В сообщении, размещенном в Фейсбук ведомства указывается, что происшествие произошло около 10:00 во время перемещения с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях. 

На Донбассе погибли трое военнослужащих

"Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения)", - говорится в сообщении. 

На Донбассе погибли трое военнослужащих

В ГБР также сообщили, что руководство ведомства держит расследование под личным контролем.

Как сообщалось ранее, в ОПУ назвали имена погибших 14 февраля бойцов.

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Донбасс, ВСУ, ГБР, ОРДЛО, ООС.
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