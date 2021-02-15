Правнучка со сверстниками ограбила свою "лежачую" 80-летнюю бабушку на Одесчине

В городе Беляевкя (Одесская область) злоумышленники проникли в дом 80-летней "лежачей" женщины, когда там кроме нее никого не было, и забрали около 3 тысяч гривен, которые женщина прятала в своей постели.

Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В тот же день полицейские установили, что к преступлению причастна 15-летняя правнучка потерпевшей и двое ее друзей-сверстников.

"Готовясь к ограблению старушки, несовершеннолетние приобрели в аптеке перчатки, чтобы не оставлять следов на месте преступления, и договорились: за кошельком пойдут только девушка с парнем, которых бабушка скорее всего не сможет назвать, внучка же их заведет и подождет у дверей", - говорится в сообщении.

Свой поступок подростки объяснили тем, что им нужны были деньги на собственные нужды и они к моменту задержания уже успели их потратить.

"Девушки впервые прибегли к противоправным действиям, а парень отбывал наказание в специальном воспитательном учреждении за совершение кражи", - отметил и.о. начальника Одесского райуправления полиции №2 Вадим Кулибаба.

Всем трем правонарушителям полицейские сообщили о подозрении по ч.3 ст.186 Уголовного кодекса Украины. За грабеж им грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 17 января в Одессе произошло крупное ограбление в банке "Восток".