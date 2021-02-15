Скачать
Понедельник, 15.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Нас с детьми выгнали на парковку: украинка рассказала, как третьи сутки не может улелеть из Занзибара
Нас с детьми выгнали на парковку: украинка рассказала, как третьи сутки не может улелеть из Занзибара
Итоги дня 15 февраля: "приключения" украинцев на Занзибаре и "отставка" Кернеса в Харькове
Итоги дня 15 февраля: "приключения" украинцев на Занзибаре и "отставка" Кернеса в Харькове
В НАТО всерьез готовятся к "профилактике" агрессии России
В НАТО всерьез готовятся к "профилактике" агрессии России
"Донбасс мы не бросим": что имел ввиду Путин, говоря эти слова
"Донбасс мы не бросим": что имел ввиду Путин, говоря эти слова

Правнучка со сверстниками ограбила свою "лежачую" 80-летнюю бабушку на Одесчине

Правнучка со сверстниками ограбила свою "лежачую" 80-летнюю бабушку на Одесчине
Обновлено 20:34 Сегодня Телеграф

В городе Беляевкя (Одесская область) злоумышленники проникли в дом 80-летней "лежачей" женщины, когда там кроме нее никого не было, и забрали около 3 тысяч гривен, которые женщина прятала в своей постели.

Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В тот же день полицейские установили, что к преступлению причастна 15-летняя правнучка потерпевшей и двое ее друзей-сверстников.

"Готовясь к ограблению старушки, несовершеннолетние приобрели в аптеке перчатки, чтобы не оставлять следов на месте преступления, и договорились: за кошельком пойдут только девушка с парнем, которых бабушка скорее всего не сможет назвать, внучка же их заведет и подождет у дверей", - говорится в сообщении.

Парень изнасиловал и избил 74-летнюю старушку на Одесчине: ему "светит" смешной срок

Свой поступок подростки объяснили тем, что им нужны были деньги на собственные нужды и они к моменту задержания уже успели их потратить.

"Девушки впервые прибегли к противоправным действиям, а парень отбывал наказание в специальном воспитательном учреждении за совершение кражи", - отметил и.о. начальника Одесского райуправления полиции №2 Вадим Кулибаба.

Всем трем правонарушителям полицейские сообщили о подозрении по ч.3 ст.186 Уголовного кодекса Украины. За грабеж им грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 17 января в Одессе произошло крупное ограбление в банке "Восток".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 242

Все по теме:

Подростки, Ограбление, Пенсионерка, Внучка, Беляевка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россияне пытались выкрасть командующего ССО Украины: подробности провального похищения генерала Лунёва
02 Обнародованы фотографии с места взрыва на Донбассе, где 14 февраля погибли украинские военные (фото)
03 У Зеленского заняли жесткую позицию в отношении МВФ из-за отсрочки нового кредита
04 "Чтоб вы сдохли, бандерлоги долбанные": проректор харьковского университета в соцсетях стал на защиту школы имени Жукова
05 "Люблю тебя неистово": Мишина и Эллерт чувственно поздравили друг друга с днем святого Валентина (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-боевик &quot;ЛНР&quot; убил российскую учительницу и отличился другими &quot;подвигами&quot; (фото)
Экс-боевик "ЛНР" убил российскую учительницу и отличился другими "подвигами" (фото)
Азовское море замерзло из-за аномальной зимы (фото и видео)
Азовское море замерзло из-за аномальной зимы (фото и видео)
Сильный ветер и снегопады не утихают уже четвертые сутки: на Прикарпатье замело дороги к полусотне сел (видео)
Сильный ветер и снегопады не утихают уже четвертые сутки: на Прикарпатье замело дороги к полусотне сел (видео)
&quot;От тебя перехватывает дыхание&quot;. В США копы попали под расследование из-за черного юмора на День Валентина
"От тебя перехватывает дыхание". В США копы попали под расследование из-за черного юмора на День Валентина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь