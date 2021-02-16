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Микроавтобус на полном ходу влетел в автобус: видео с места серьезного ДТП в Киеве

Микроавтобус на полном ходу влетел в автобус: видео с места серьезного ДТП в Киеве
Обновлено 08:27 Сегодня Телеграф Фото: telegram - dtpkievua

Во вторник, утром 16 февраля в Киеве на Голосеевском проспекте произошло ДТП: столкнулись автобус с микроавтоусом.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев. Там также поделились видео с места событий.

Согласно предоставленным данным, микроавтобус на полном ходу влетел в заднюю часть автобуса.

Так, по состоянию на данный момент происходит ликвидация последствий аварии. На месте работает наряд полиции. 

В то же время информация о пострадавших и о погибших в результате инцидента пока уточняется.

Видео с места происшествия:

Ситуация на дорогах на Голосеевском проспекте:

 киев

Стоит напомнить, что ранее, 13 февраля на трассе Одесса-Киев, возле поселка Дачное (Одесская область) не разминулись две фуры. 

В то же время 14 февраля, в Мазовецком воеводстве Польши водитель микроавтобуса Volkswagen T4 съехал с дороги и врезался в дерево. В следствие аварии пострадали пять человек.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, ДТП.
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