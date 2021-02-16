Кипятком залило весь коридор: в Одессе школьники взорвали батарею петардой (видео)

В одной из одесских школ школьники взорвали петардой батарею, отчего пол залило кипятком.

Об этом сообщают в Телеграм-канале "Ху**ая Одесса".

"Пишут, что в 44 школе школота взорвала петардой батарею и теперь уборщицы варятся в потопе из кипятка", - говорится в сообщении.

На кадрах, обнародованных каналом, видно, как группа людей выметает горячую воду из школьного коридора.

Впрочем, был ли именно взрыв петарды причиной аварии - не понятно.

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