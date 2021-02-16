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Вторник, 16.02.2021
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"Это русский город": в Днепре бариста попала в скандал из-за украинского языка (видео)
"Это русский город": в Днепре бариста попала в скандал из-за украинского языка (видео)
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"Это русский город": в Днепре бариста попала в скандал из-за украинского языка (видео)

"Это русский город": в Днепре бариста попала в скандал из-за украинского языка (видео)
Обновлено 17:29 Сегодня Телеграф

Жительница Днепра рассказала о случае в кафе, когда она, попросив "тістечко", получила в ответ, что "Днепр – русский город".

Об этом Анна Гарус написала на своей странице в Facebook.

Так, женщина подошла к работнику кафе и на украинском языке попросила рассказать об ассортименте пирожных. В свою очередь бариста отметила, что не знает, что такое "тістечко" и выразила готовность лучше учить французский язык и подчеркнула, что "Днепр всегда был русским городом".

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"Ищу владелицу этого каХфе. Хочу ее спросить: "Чей город Днепр?!" – написала автор, выложив фото и видео, на которых запечатлен ее разговор с бариста.

Пророссийские взгляды девушки подтверждает и ролик, который она выложила в TikTok накануне введения закона про обслуживание в кафе и не только на украинском языке. В нем она наглядно показала, как учит украинские выражения для общения с клиентами.

@malinovna69

А как вы к этому относитесь? #бариста#днепр#кофе#татуировки

оригинальный звук - Эрик

Как сообщалось ранее, в одном из киевских супермаркетов разгорелся скандал из-за того, что кассирша отказалась обслуживать писательницу Ларису Ницой на украинском языке. Инцидент произошел на выезде из Киева в магазине "Варус".

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 338

Все по теме:

Украинский язык, Днепр, Видео, Скандалы.
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