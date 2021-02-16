"Это русский город": в Днепре бариста попала в скандал из-за украинского языка (видео)

Жительница Днепра рассказала о случае в кафе, когда она, попросив "тістечко", получила в ответ, что "Днепр – русский город".

Об этом Анна Гарус написала на своей странице в Facebook.

Так, женщина подошла к работнику кафе и на украинском языке попросила рассказать об ассортименте пирожных. В свою очередь бариста отметила, что не знает, что такое "тістечко" и выразила готовность лучше учить французский язык и подчеркнула, что "Днепр всегда был русским городом".

"Ищу владелицу этого каХфе. Хочу ее спросить: "Чей город Днепр?!" – написала автор, выложив фото и видео, на которых запечатлен ее разговор с бариста.

Пророссийские взгляды девушки подтверждает и ролик, который она выложила в TikTok накануне введения закона про обслуживание в кафе и не только на украинском языке. В нем она наглядно показала, как учит украинские выражения для общения с клиентами.

Как сообщалось ранее, в одном из киевских супермаркетов разгорелся скандал из-за того, что кассирша отказалась обслуживать писательницу Ларису Ницой на украинском языке. Инцидент произошел на выезде из Киева в магазине "Варус".