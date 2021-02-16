В Кременчуге домашний тиран пытался выпрыгнуть с 7 этажа: патрульные поймали его за ноги (видео)

В Кременчуге (Полтавская область) мужчина, который совершал домашнее насилие, пытался выпрыгнуть с балкона 7 этажа, однако прибывшие на вызов патрульные полицейские поймали его за ноги.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

"Инспекторы Максим Сучков и Дмитрий Пличко прибыли на вызов о домашнем насилии. Женщина сообщила, что ее сожитель ссорится и оскорбляет ее. Просила полицейских приехать быстрее. Прибыв на место, инспекторы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и внезапно выбежал на балкон и попытался выпрыгнуть", - говорится в сообщении.

Патрульные отреагировали мгновенно: один, почти на лету схватил мужчину за ноги и перетащил в безопасное место. Напарник в это время страховал их обоих.

"В дальнейшем патрульные передали мужчину врачам. Его госпитализировали в специализированное медучреждение", - рассказали в полиции.

Как сообщалось, судмедэксперты, которые проводили вскрытие тела 15-летнего Антона Логвинова, которого несколько дней искали волонтеры и полицейские в Харькове, а позже нашли мертвым под мостом, выявили повреждения, характерные только для травм, полученных при падении с высоты.