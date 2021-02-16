Бойцы Нацгвардии устроили потасовку в центре Киева и попали на видео: в МВД нашли им оправдание

На Майдане Независимости в Киеве, возле лагеря протестующих из движения SaveФОП, подрались нацгвардейцы, которых привлекли к охране общественного порядка.

Кадрами драки поделился в Фейсбук журналист Сергей Гришин.

"На Майдане подрались нацгвардейцы, которые должны охранять общественный порядок", - написал он.

На кадрах видно, как двое нацгвардейцев толкают сослуживца на землю и наносят ему удары руками и ногами. При этом еще один пытается их разнять, в то время как остальные четверо просто наблюдают за происходящим.

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко, комментируя инцидент, заявил, что силовики "просто дурачились".

Как пишет PavlovskyNews, Геращенко сообщил, что в ходе внутреннего расследования было установлено, что бойцы просто толкались и никому из них травм нанесено не было.

Как сообщалось ранее, в Кременчуге (Полтавская область) мужчина, который совершал домашнее насилие, пытался выпрыгнуть с балкона 7 этажа, однако прибывшие на вызов патрульные полицейские поймали его за ноги.