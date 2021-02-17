Ночное вторжение: в Крыму устроили массовые обыски в домах крымских татар (фото)

В оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля в дома крымских татар пришла с обысками Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

По его информации, обыски начались в 4 утра и пока известно о пяти случаях.

Два обыска продолжаются в Бахчисарае, а также по одному — в Симферополе, Белогорске и селе Заветное Советского района.

Между тем, в "Крымской солидарности" сообщили чьи дома обыскивают. Оккупанты пришли в квартиры Абдулбория Махамадаминова, Азамата Эюпова, Тимура Ялкабова, Олега Федорова, Эрнеста Ибрагимова, Ленура Сейдаметова и Яшара Шихаметова.

Напомним, в августе прошлого года оккупанты проведи массовые обыски в домах крымских татар. Силовики нагрянули к жителям Нижнегорского, Советского районов Крыма, а также в Судаке. После его задержали четверо татар.

Прокуратура и полиция Крыма начала уголовное дело по факту незаконных обысков в домах крымскотатарских активистов.