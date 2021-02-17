Под Харьковом битком набитый автобус попал в ДТП: много пострадавших (фото)

Под Харьковом в среду, 17 февраля, произошла авария с участием пассажирского автобуса, в котором на момент ДТП находились 17 человек. В результате ЧП 10 человек получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Так, около 6:23 в районе 463 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский", которая проходит через пгт Новый Коротич Харьковского района, водитель автобуса наехал на отбойник и перевернулся.

"По предварительной информации, в транспортном средстве находились 17 пассажиров. 10 граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", в субботу, 13 февраля, в Харькове произошло "голливудское" ДТП – на перекрестке улиц Олимпийской и Григоренко автомобиль Opel "оседлал" забор.

Также в Харькове мужчина жестоко зарезал бывшую возлюбленную, после чего поджег ее квартиру.