Отравление школьниц в Боярке: директор лицея временно лишилась работы

Директора Боярского академического лицея "Гармония", в котором 16 февраля отравились таблетками две школьницы, в результате чего одна из них умерла - отстранили от работы.

Об этом сообщил в Фейсбуке городской глава Боярки Александр Зарубин.

"Городской совет с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям администрации учреждения о возможном ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, проводит ряд мероприятий: создание Комиссии по обеспечению устойчивой воспитательной работы в учебных заведениях Боярского городского совета, формирования распоряжение городского головы О проведении служебного расследования и отстранения от осуществления полномочий по должности директора учебного заведения", - сообщил он.

По словам Зарубина, такие действия направлены на соблюдение строгого контроля по недопущению нарушения режима работы в учебных заведениях и привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении надлежащего исполнения должностных обязанностей.

Стоит напомнить, что 17 февраля, в Умани (Черкасская область) две восьмиклассницы попали в больницу после того, как наглотались таблеток.