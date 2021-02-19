В самом сердце Одессы охранники супермаркета "умыли" покупателя зеленкой: инцидент попал на видео

В центре Одессы мужчина зашел в супермаркет со своим товаром без чека и не смог это доказать – охранники его задержали и заставили умыться зеленкой.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Ху*вая Одесса".

На опубликованных кадрах видно, как мужчина, который, якобы проворовался, по принуждению охранников с эмблемой местной охранной фирмы "Зевс", действительно умывается зеленкой. Причем одним умыванием не обошлось, охранники заставили умыться «грабителя» дважды.

В сети бурно стали обсуждать кадры. Некоторые из пользователей осудили действия охранной фирмы, отметив, что не исключено, что задержанный охранниками может иметь физические отклонения. Один их свидетелей инцидента подтвердил, что парень действительно проворовался. Но большинство из комментаторов сошлись во мнении, что охранники в любом случае превысили свои полномочия, не в зависимости от того, совершил парень кражу или нет.

Как сообщал "Телеграф, в четверг, 11 февраля, в Одессе произошло серьезное ДТП, в ходе которого водитель автомобиля сбил пешехода, а после уже бездыханное тело переехал водитель маршрутки.

Также вечером в среду, 17 февраля, в Одессе автомобиль полицейских попал в аварию, в результате чего женщина-пешеход попала в больницу.