В Киеве на ходу загорелся военный грузовик (видео)

Народ и армия едины. В Киеве неравнодушных автолюбитель помог военным потушить Зил 131, загоревшийся прямо на ходу.

"Сегодня утром, в 9:15 (19 февраля), вблизи со станцией метро Берестейская, прямо на ходу начала палаты грузовик военных. К счастью, среди многих водителей, которые проезжали мимо, нашелся порядочный водитель на автомобиле Mercedes, который сразу предоставил свой огнетушитель", - сообщает telegram-канал "Київ Оперативний".



В комментариях пользователи возмутились, что у военных не нашлось в салоне противогаза. "А у остальных огнетушителя не нашлось?" – спрашивает пользователь Ирина. "То есть военные без огнетушителя ездят? Разве это не нарушение и не попадает под трибунал/военную прокуратуру?" - комментирует Sergey Ivanov.

Напомним, в Киеве подожгли автомобиль активиста, журналиста и основателя сайта dtp.kiev.ua Владислава Антонова. По информации активиста, злоумышленников было двое, один из них в настоящее время находится в тяжелом состоянии, поиском второго занимается полиция.