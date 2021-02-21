В Украине резко снизилось число выздоровевших от COVID-19: данные на 21 февраля

По состоянию на воскресенье, 21 февраля, в Украине зафиксировали 4 489 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом количество выздоровевших почти в три раза меньше, чем в минувшие сутки.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Так, за прошедшие сутки в Украине:
В свою очередь с начала пандемии в стране:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365) и Черновицкой (320) областях.
Напомним, с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине усилились разговоры о создании "красных" зон в отдельных областях страны. Пока речь идет о пяти регионах.