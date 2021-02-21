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Воскресенье, 21.02.2021
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В Украине резко снизилось число выздоровевших от COVID-19: данные на 21 февраля

В Украине резко снизилось число выздоровевших от COVID-19: данные на 21 февраля
08:40 Сегодня Телеграф

По состоянию на воскресенье, 21 февраля, в Украине зафиксировали 4 489 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом количество выздоровевших почти в три раза меньше, чем в минувшие сутки.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, за прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализировано - 2 445 человека;
  • летальных случаев - 58;
  • выздоровели - 1 557 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 27 188 (в том числе методом ПЦР - 19 616, методом ИФА - 4 697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 2 875).

В свою очередь с начала пандемии в стране:

  • заболело - 1 304 456 лица;
  • выздоровели - 1 146 073 человек;
  • летальных исходов - 25 103;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 700 971.
  • Также за последние сутки заболели 323 детей и 133 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365) и Черновицкой (320) областях.

Напомним, с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине усилились разговоры о создании "красных" зон в отдельных областях страны. Пока речь идет о пяти регионах.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Статистика, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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