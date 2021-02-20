Умерло уже более 25 тысяч украинцев: свежая статистика по COVID-19 на 20 февраля

На утро субботы, 20 февраля, в Украине зафиксировали 6295 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 236 заболевших меньше, чем на утро пятницы, 19 февраля. При этом за сутки умерли 73 человека, а с начала пандемии - уже более 25 тысяч украинцев.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за последние сутки заболели 429 детей и 223 медработника.

За последние сутки наиболее сложная обстановка остается в следующих областях:

Ивано-Франковской (738)

Винницкой (554)

Черновицкой (522),

Львовской (420)

и Киеве (415)

Также за минувшие сутки

Госпитализировали - 2225 человек;

Умерли - 73;

Выздоровели - 4539 человек;

Количество тестирований за сутки - 67 017 (в том числе методом ПЦР - 29731, методом ИФА - 16184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21102).

За все время пандемии в Украине

Заболели - 1299967 человек;

Выздоровели - 1144516 человек;

Умерли - 25 045;

Количество ПЦР-тестов - 6681355.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в трех областях Украины из-за коронавируса снова закрывают кафе.