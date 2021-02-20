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Суббота, 20.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Умерло уже более 25 тысяч украинцев: свежая статистика по COVID-19 на 20 февраля

Умерло уже более 25 тысяч украинцев: свежая статистика по COVID-19 на 20 февраля
08:30 Сегодня Телеграф

На утро субботы, 20 февраля, в Украине зафиксировали 6295 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 236 заболевших меньше, чем на утро пятницы, 19 февраля. При этом за сутки умерли 73 человека, а с начала пандемии - уже более 25 тысяч украинцев.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за последние сутки заболели 429 детей и 223 медработника.

За последние сутки наиболее сложная обстановка остается в следующих областях:

  • Ивано-Франковской (738)
  • Винницкой (554)
  • Черновицкой (522),
  • Львовской (420) 
  • и Киеве (415)

Также за минувшие сутки

Госпитализировали - 2225 человек;
Умерли - 73;
Выздоровели - 4539 человек;
Количество тестирований за сутки - 67 017 (в том числе методом ПЦР - 29731, методом ИФА - 16184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21102).

За все время пандемии в Украине

Заболели - 1299967 человек;
Выздоровели - 1144516 человек;
Умерли - 25 045;
Количество ПЦР-тестов - 6681355.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в трех областях Украины из-за коронавируса снова закрывают кафе.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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