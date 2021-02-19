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Пятница, 19.02.2021
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Ситуация стремительно ухудшается: свежие данные по COVID-19 в Украине на 19 февраля

Ситуация стремительно ухудшается: свежие данные по COVID-19 в Украине на 19 февраля
08:43 Сегодня Телеграф Фото: facebook

По состоянию на утро 19 февраля в Украине зафиксировали 6531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. При этом такие показатели в последний раз фиксировали около месяца назад.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что такой заболеваемости не было больше месяца.

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При этом число госпитализированных (а значит тяжелых больных) тоже высокое.

Так, за прошедшие сутки в Украине: 

  • госпитализировано - 2 304 человека;
  • летальных случаев - 120;
  • выздоровели - 5 857 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 61 215 (в том числе методом ПЦР - 26 095, методом ИФА - 15 567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 553).

В свою очередь с начала пандемии в стране:

  • заболело - 1 293 672 лица;
  • выздоровели - 1 139 977 человек;
  • летальных исходов - 24 972;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 651 624.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), г. Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

Стоит напомнить, что в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях фиксируют резкий рост госпитализаций больных коронавирусом.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус, Covid-19.
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