Ситуация стремительно ухудшается: свежие данные по COVID-19 в Украине на 19 февраля

По состоянию на утро 19 февраля в Украине зафиксировали 6531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. При этом такие показатели в последний раз фиксировали около месяца назад.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что такой заболеваемости не было больше месяца.

При этом число госпитализированных (а значит тяжелых больных) тоже высокое.

Так, за прошедшие сутки в Украине:

госпитализировано - 2 304 человека;

летальных случаев - 120;

выздоровели - 5 857 человек;

проведено тестирований за сутки - 61 215 (в том числе методом ПЦР - 26 095, методом ИФА - 15 567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 553).

В свою очередь с начала пандемии в стране:

заболело - 1 293 672 лица;

выздоровели - 1 139 977 человек;

летальных исходов - 24 972;

проведено ПЦР-тестов - 6 651 624.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), г. Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

Стоит напомнить, что в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях фиксируют резкий рост госпитализаций больных коронавирусом.