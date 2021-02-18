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Четверг, 18.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Ситуация ухудшается: в Украине бьют тревогу из-за темпов госпитализации больных коронавирусом

Ситуация ухудшается: в Украине бьют тревогу из-за темпов госпитализации больных коронавирусом
Обновлено 11:02 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях фиксируют резкий рост госпитализаций больных коронавирусом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал системный аналитик Евгений Истребин.

Аналитик приводит анализ по заполняемости больниц в Ивано-Франковской области с сентября по февраль. В последний месяц зимы фиксируется значительный рост госпитализаций и увеличивается заполняемость койкомест в больницах. 

"Темпы заполнения больниц по И-Франковской области. Скорость выше чем в первую волну. Это очень-очень х***. И морозы не смогли замедлить темп. А есть ли в Украине британский вариант Ковида ? - Да кто же его знает. Самый прогрессивный министра этими глупостями не заморачивается", - пишет Истребин.

Аналитик также приводит диаграмму заполнения койкомест в Винницкой, Закрпатской и Черновицкой областях.

В Винницкой области 36 коек в среднем в день заполняется, в Закарпатской - 25, в Черновицкой - 18. 

"Противоэпид мероприятия в указанных областях надо вводить уже вчера. Видимо опыт Европы ничему не учит. В Винницкой и Закарпатской области заполнение коек уже превысило первую волну. Что сделала власть ? - Ничего. Это действия классических дегенератов. Темпы заполнения не останавливаются по приказу. Даже если все наглухо закрыть, госпитализации будут расти еще 10-15 дней. А к чему это приведет ? - Верно. К тому что было в первой волне. Недостатку больничных мощностей. Более того, это потянет засобой соседние области. Но наша власть будет уверено идти по граблям. Самураи х***", -подытожил Истребин.

6 дней тому назад недельная средняя госпитализация перешла в положительную зону. Это значит, что начался устойчивый рост заполнения больниц по Украине:

Стоит отметить, что в Украине по состоянию на утро 18 февраля диагностировали еще 6 237 новых случаев коронавирусной болезни.  Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Закарпатской (500), Житомирской (438) и Черновицкой (436) областях.  В Киеве выявили 513 случаев болезни.

Уже несколько дней подряд Ивано-Франковская область лидирует по заболеваемости и госпитализации. 17 февраля в области заболели 646 человек. Днем ранее зафиксировали 621 случай болезни. В больницах Ивано-Франковска заняты все места, предназначенные для больных коронавирусом.

Согласно решению Кабмина о возращении адаптивного карантина в Украине, Ивано-Франковская область попадает в "красную" зону. С понедельника в регионе ужесточат карантин.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Коронавирус, Covid-19, Евгений Истребин.
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