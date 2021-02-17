Число новых случаев выросло, а выздоровлений – снизилось: ситуация с коронавирусом в Украине 17 февраля

В Украине по состоянию на утро 17 февраля выявили еще 4 286 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Так, за минувшие сутки зафиксировали 147 летальных случаев, 2330 человек были госпитализированы, 5927 - выздоровели.

Сообщается, что среди заболевших COVID-19 304 ребенка и 329 медработников.

Было проведено 64 842 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 25 782, методом ИФА - 16 647, исследований экспресс-тестами на антиген - 22 413.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

В Киеве выявили 366 случаев болезни.

Следует отметить, что с начала пандемии в Украине выявили 1 280 904 случая коронавируса, 24 689 больных умерло, а 1 128 895 человек выздоровели. На сегодняшний день активными больными остаются 152 009 пациентов.

Напомним, 16 февраля в Украине выявили 3 143 случая коронавирусной болезни COVID-19. А днем ранее, 15 февраля, 2 332 больных.

Как сообщалось, вакцинация от коронавируса в Украине должна была начаться в середине февраля, но на территорию страны вакцина пока еще не прибыла.