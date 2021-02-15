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Понедельник, 15.02.2021
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Статистика заболеваемости COVID-19 продолжает снижаться: свежие данные на 15 февраля

Статистика заболеваемости COVID-19 продолжает снижаться: свежие данные на 15 февраля
08:31 Сегодня Телеграф

По состоянию на утро 15 февраля в Украине зафиксировали 2 332 новых случая заболевания коронавирусом. При этом похожее количество наблюдалось 7 дней назад.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Стоит отметить, что приближенные к нынешним показатели, наблюдались 8 февраля, тогда за сутки заболели 2 141 человек.

корона

Так, в Украине за прошедшие сутки:  

  • госпитализированы - 1145 человек;
  • летальных исходов - 62;
  • выздоровели - 2478 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 13 740 (в том числе методом ПЦР - 11073, методом ИФА - 2667).

В свою очередь с начала пандемии в стране:

  • заболело - 1273475 человек;
  • выздоровели - 1116779 человек;
  • летальных исходов - 24 392;
  • проведения ПЦР-тестов - 6551858.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225),городе Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.

Стоит напомнить, что европейские чиновники работают над введением "сертификата вакцинации", для тех кто сделал прививку от Covid-19. При этом в ЕС утверждают, что речь не идет о "паспорте вакцинации".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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