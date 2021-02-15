Статистика заболеваемости COVID-19 продолжает снижаться: свежие данные на 15 февраля

По состоянию на утро 15 февраля в Украине зафиксировали 2 332 новых случая заболевания коронавирусом. При этом похожее количество наблюдалось 7 дней назад.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Стоит отметить, что приближенные к нынешним показатели, наблюдались 8 февраля, тогда за сутки заболели 2 141 человек.
Так, в Украине за прошедшие сутки:
В свою очередь с начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225),городе Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.
Стоит напомнить, что европейские чиновники работают над введением "сертификата вакцинации", для тех кто сделал прививку от Covid-19. При этом в ЕС утверждают, что речь не идет о "паспорте вакцинации".