Объявлены новые сроки вакцинации от коронавируса в Украине

В Минздраве назвали новые сроки начала вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-конференции американо-украинского делового совета.

"Я могу сказать с уверенностью, что мы начнем вакцинацию в феврале. Скорее всего, это будет либо конец этой недели, либо начало следующей", - сказал он.

Изначально Степанов заявлял, что вакцинация должна была начаться 15 февраля, однако старт сорвался из-за проблем логистического характера.

Как сообщалось ранее, Степанов заявил, что компания Pfizer подала необходимые документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. По его словам, она будет зарегистрирована в течение нескольких дней.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили кто и почему получит вакцину в Украине первыми.