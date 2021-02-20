В Украине снова закрывают кафе и ТЦ: кого коснутся ограничения

В связи с обострением ситуации в Ивано-Франковской области, где больных с коронавирусом кладут в столовых и коридорах больниц, в Черновицкой области, где каждые сутки госпитализируют по 100 человек с COVID-19 и Закарпатской области на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 19 февраля.

"Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях - это три области с критическим ростом числа случаев, то мы можем четко проследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе, - рассказал он.

По словам Ляшко, именно по этой причине ТЭБ и ЧС на местном уровне в среду было принято решение на неделю приостановить работу кафе и развлекательных заведений.

Как сообщал "Телеграф", ранее наибольшее количество случаев заболеваемости COVID-19 выявлено в западных и юго-западных регионах Украины - в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской, Житомирской и Черновицкой областях. Здесь могут ввести "красную зону".