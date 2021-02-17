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Среда, 17.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Вторая волна? Еще в одной области в Украине ситуация с коронавирусом близится к катастрофе (видео)

Вторая волна? Еще в одной области в Украине ситуация с коронавирусом близится к катастрофе (видео)
Обновлено 21:26 Сегодня Телеграф

Как и в Ивано-Франковске, где больных коронавирусом кладут в столовых и роддоме, не менее критичная ситуация с COVID-19 сложилась и в Черновицкой области, здесь в сутки с вирусом госпитализируют по 100 человек.

Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По его словам, на такое большое количество госпитализаций в сутки, привело к тому, что в больницах оказались заняты более 80% коек.

"Такое большое количество нагрузки на нашу медицинскую систему впервые, ведь мы постоянно до сих пор увеличивали количество коек, которые мы предоставляли для лечения коронавирусных больных", - рассказал он.

По словам Осачука, если раньше загруженность коек ковидного фонда была на 50% от общего количества коек 900, то, несмотря на увеличение количества мест теперь заняты более 50% от общего количества – 1700 коек.

Также глава области добавил, что в связи с этой ситуацией, местные органы власти могут принять решение о прекращении очной и стационарной формы обучения во всех учебных заведениях области по меньшей мере на ближайшие две недели.

Утром в среду, 17 февраля, министр Максим Степанов рассказал, что в Черновицкой области зафиксировано 386 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщал "Телеграф", в Украине по состоянию на утро 17 февраля выявили еще 4 286 новых случаев коронавирусной болезни

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Статистика, Черновицкая область, Коронавирус, Covid-19, госпитализации.
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